Kritiek op Corbyn zwelt aan

De kritiek op Labour-leider Jeremy Corbyn zwelt aan nu duidelijk wordt dat de partij op een pijnlijke verkiezingsnederlaag afstevent. Verschillende Labour-kandidaten en -parlementsleden uiten hun ergernis.

Als de exitpolls kloppen, krijgt Labour slechts 191 zitjes in het Lagerhuis bijeengesprokkeld. De partij zou dan een verlies leiden van ruim 70 zetels en een historisch slecht resultaat behalen.

Het kiesdistrict Blyth Valley, dat al decennia in Labour-handen was, gaat alvast voor het eerst naar een Tory. Wellicht moet de partij in de loop van de nacht nog meer pijnlijke nederlagen slikken.

'Waardelozer dan waardeloos'

Vooral Labour-leider Jeremy Corbyn moet het ontgelden. 'Het is Corbyn. Dat wisten we in het parlement. We wisten dat hij niet in staat was om te leiden. We wisten dat hij waardelozer dan waardeloos is in alle kwaliteiten die je nodig hebt om een politieke partij te leiden', zei Alan Johnson, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken voor Labour, aan de Daily Marrior.

Parlementslid Gareth Snell, die zijn zetel vanavond wellicht verliest, verwoordde het als volgt: 'Op de een of andere manier hebben sommigen in de partijtop beslist dat de brexit stoppen veel belangrijker was dan de stemmen van brexitstemmers in het noordoosten en het centrum te respecteren. Ze hebben ons opgeofferd voor hun eigen ambities.'

'Leugenachtige onzin'

De absolute partijtop blijft voorlopig achter Corbyn staan. Ze zou instructies hebben gekregen om het - voorlopig - teleurstellende resultaat aan de brexit te wijten. Maar dat is 'leugenachtige onzin', zegt Labour-kandidaat Phil Wilson op Twitter. 'Jeremy Corbyns leiderschap was een groter probleem. Iets anders beweren, is compleet van de pot gerukt.'

For @UKLabour leadership to blame Brexit for the result is mendacious nonsense. Jeremy Corbyn’s leadership was a bigger problem. To say otherwise is delusional. The Party’s leadership went down like a lead balloon on the doorstep. Labour’s leadership needs to take responsibility. — Vote Phil Wilson for Sedgefield Dec 2019 (@VotePhilWilson) December 12, 2019

Schaduwkanselier John McDonnell zei eerder op de avond dat 'de passende beslissingen' genomen zouden worden als het resultaat van de exitpolls bevestigd wordt.

Bedankje

Jeremy Corbyn zelf blijft voorlopig opvallend stil. Hij hield het bij een kort bedankje aan zijn medestanders en kiezers op Twitter.