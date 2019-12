Algerijnse kiezers uiten ongenoegen met historisch lage kiesopkomst

Bij de presidentsverkiezingen donderdag in Algerije is 41,14 procent van de bevolking gaan stemmen. Het gaat om de laagste opkomst ooit bij pluralistische verkiezingen in het land, meldt de kiesautoriteit Anie.

Bij de verkiezingen werd een opvolger gezocht voor de in april afgetreden Abdelaziz Bouteflika. Koppig aangehouden betogingen in een land dat wordt geregeerd als een strikte politiestaat, dwongen ­Bouteflika op 2 april tot aftreden.

Zo'n 41 procent van de Algerijnen trok naar de stembus. Dat is een pak minder dan bij de vorige verkiezingen. In 2014 was er een opkomst van 50,7 procent en in 1995 bracht nog 75,68 procent zijn stem uit.

Neen aan het 'oude regime'

Dat de opkomst zo laag was, is geen verrassing. De bevolking verzette zich al maanden tegen de verkiezingen, omdat ze eerst ook de elite rond hun ex-president van het politieke toneel wil zien verdwijnen. Sinds het aftreden van Bouteflika werpt de stafchef van het leger, luitenant-generaal Ahmed Gaïd Salah (79), zich op als de nieuwe sterke man.

De Algerijnen zagen de verkiezingen dan ook als een poging van het oude regime ‘om zijn façade te veranderen zonder aan zijn kern te raken’, vertelde ­Redouane Boudjemaa van de universiteit van Algiers aan De Standaard.

De resultaten van de verkiezing worden vrijdag om 15 uur bekendgemaakt, liet de voorzitter van Anie, Mohamed Charfi, weten. Een eventueel tweede ronde vindt plaats tussen 31 december en 9 januari.