Brexit Party van Nigel Farage haalt wellicht geen zetels

De Brexit Party van Nigel Farage haalt - als we de exitpolls mogen geloven - geen enkele zetel in het Britse Lagerhuis.

Helemaal onverwacht is dat niet, want de partij kwam niet op in kieskringen waar de Conservatieven van Boris Johnson al een meerderheid hadden, om de brexit niet in het gedrang te brengen. 'We hebben onze invloed gebruikt om een tweede referendum te vermijden, en dat lijkt gelukt te zijn', reageert Farage.

De Brexit Party is de opvolger van het populistische UKIP, de UK Independence Party. Nigel Farage en co hebben maar één standpunt: de brexit gedaan krijgen. De partij kwam dan ook niet op in kieskringen waar de Tories al een meerderheid hadden, om de brexitstem zo weinig mogelijk te verdelen en de brexitplannen van premier Boris Johnson niet te dwarsbomen.

'We worden nu de Reform Party'

Die strategie lijkt haar vruchten af te werpen. Volgens de doorgaans betrouwbare exitpolls haalt de Brexit Party geen enkele zetel, terwijl de Conservatieven met een ruime absolute meerderheid van 368 zetels gaan lopen. 'We hebben onze invloed gebruikt om een tweede brexitreferendum te vermijden, en dat is gelukt', reageerde Farage op de BBC. 'Er zijn zetels die de Conservatieven zullen winnen, waar ze zelfs niet in de buurt zouden zijn gekomen als wij er duizenden stemmen hadden weggekaapt.'

Het brexitakkoord van Johnson met de EU gaat voor Farage lang niet ver genoeg, 'maar ik verkies het boven een tweede referendum', klinkt het. Dat de partij nu haar enige doeleinde verliest, kan Farage niet deren. "We worden nu de Reform Party, en gaan in de eerste plaats strijden om het kiessysteem aan te passen. Dat geeft de mensen nu geen keuze.'

In het 'first past the post' systeem in Groot-Brittannië wint de kandidaat met de meeste stemmen in elk district, waardoor kleine partijen maar moeilijk kunnen doorbreken. Farage gaat nu eerst richting de Verenigde Staten, zei hij nog. Hij wordt er publieksopwarmer voor president Donald Trump, die campagne voert voor de presidentsverkiezingen in 2020.