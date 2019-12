Johnson veegt Labour weg

Volgens de exitpolls haalt de Conservatieve Partij een werkbare meerderheid in het Lagerhuis: 368 van de 650 zetels. De Brexit kan eindelijk doorgaan.

Het was een grote gok die Boris Johnson eind oktober waagde. Omdat zijn Conservatieve Partij in het Lagerhuis almaar minder zetels overhield – de premier had opstandige parlementsleden uit de partij gezet – vroeg hij om vervroegde verkiezingen. Volgens hem was het de enige manier om uit de totale Brexit-blokkering waarin het parlement was terechtgekomen, te raken.

Johnson hoopte dat de kiezers de eindeloze soap ook beu waren en daarom zijn Conservatieve Partij aan een werkbare meerderheid zouden helpen waardoor de deal die hij met de EU had gesloten, eindelijk goedgekeurd kan worden. Als volleerd volksmenner moest hij de klus kunnen klaren. De belangrijkste slogan waarmee hij het land de voorbije weken afreisde, was niet toevallig ‘Get Brexit done’.

In de peilingen hadden de Conservatieven bovendien een comfortabele meerderheid. De laatste week knabbelde Labour een beetje aan de achterstand – Johnson maakte niet de beste beurt over de gezondheidszorg – maar echt in de problemen kon Jeremy Corbyn hem niet brengen.

Dat blijkt nu ook uit de exitpolls die de grote tv-zenders donderdagavond om 23 uur – bij het sluiten van de stembureaus – toonden. Volgens die polls haalt de Conservatieve Partij 368 zetels, tegenover slechts 191 voor Labour. Daarmee heeft Johnson een stevige werkbare meerderheid in het Lagerhuis van 650 zetels. De Schotse nationalisten (SNP) zouden 55 zetels behalen, LibDem slechts 13.

Klap voor Corbyn

Deze uitslag is een klap voor Labour. Dat de partij niet kon profiteren van de Brexit-moeheid is in de eerste plaats de schuld van Jeremy Corbyn. Die is er nooit in geslaagd een helder alternatief voor de Brexit te formuleren. De Liberaal-Democraten hadden dat wel, maar hun voorstel – de Brexit gewoon herroepen – was zo radicaal dat het zelfs de Remainers deed twijfelen. Bovendien hebben ze met Jo Swinson een weinig charismatische voorzitster. En omdat deze verkiezingen uitdraaiden op de klassieke tweestrijd tussen Labour en Tories, kwamen de LibDems helemaal in de verdrukking.

Met deze meerderheid kan Johnson zijn Brexit-deal door het parlement laten goedkeuren. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor 31 januari uit de EU kan stappen en Boris Johnson de geschiedenis kan ingaan als de premier die dat voor elkaar heeft gekregen.

Brexit-perikelen nog niet voorbij

Toch betekent dit niet dat 2020 een jaar zonder Brexit-perikelen wordt. Integendeel. Er is alleen een deal die de scheiding regelt. Die biedt de EU-burgers in het VK meer juridische zekerheid en er is een voorlopige regeling voor de Ierse grens. Maar de Britten en de Europeanen moeten vanaf februari beginnen onderhandelen over een vrijhandelsakkoord. Daarvoor hebben ze in principe tot 31 december 2020 tijd. Dat is zo voorzien in de scheidingsdeal, maar het is veel te kort om zo’n akkoord helemaal rond te krijgen. Daarom bestaat de vrees dat 2020 eindigt in een nieuw no deal drama. Ivan Rogers, de voormalige Britse ambassadeur bij de Europese Unie, voorspelde al dat ‘de grootste Brexit-crisis nog moet komen’.