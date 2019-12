Bibberend naar groepswinst: AA Gent dommelt in na rust, maar haalt het van Oleksandria met 2-1

Niet vergeten, mensen: het was juli (!) toen AA Gent al aan haar Europese avontuur begon. En ook niet vergeten, mensen: pas een week voor de eerste partij tegen Viitorul kregen de Buffalo’s te horen dat ze mochten deelnemen. De 2-1-zege tegen Oleksandria donderdagavond en de bijhorende groepswinst was de kers op een taart die onmogelijk te bakken leek. De Buffalo’s hebben getoond dat het ook in de Europa League vrie wijs kan zijn. Al was het in de slotmatch bibberen.

En laat het nu niet pakweg CFR Cluj worden, maandag op de loting. Niet dat we iets tegen de Roemenen hebben, maar als je de knock-outfase van de Europa League bereikt, dan mag je wel eens beloond worden met een leuke affiche. Bayer Leverkusen die afdaalt uit de Champions League, bijvoorbeeld. Of een Sporting Lissabon, zelfs een Olympiakos. Lekker warm ook in die koude februarimaand. En ploegen met naam en kunde waar je als uitdager nog iets moois tegen kunt presenteren.

Twee keer Bezus - Depoitre

Gent droomt na een groepsfase waarin het niet verloor. “Eerst een haalbare tegenstander in de zestiende finales en dan een echte klepper in de volgende ronde”, klinkt het wel eens gekscherend. Misschien een te enthousiaste houding, maar het typeert wel de sfeer bij de Buffalo’s tegenwoordig. Men wil niet louter meedoen, men wil winnen. En men gelooft ook dat men kan winnen. “Wij zijn in staat om het elke ploeg moeilijk te maken”, zei Jess Thorup een paar weken geleden al. Tot dusver heeft hij ook gewoon al gelijk gekregen. Gent maakte het iedereen moeilijk. Van kleintjes als AEK Larnaca tot grootjes als Wolfsburg. En meest recent: de Oekraïners uit Oleksandria. Hoewel de bezoekers donderdag het gelegenheidsduo Igor Plastun - Mikael Lustig centraal achterin telkens weer in verlegenheid brachten, bleek Gent al snel een maatje te groot. Met nadruk op ‘bleek’, onthoud u dat even. Twee snelle goals van Laurent Depoitre - telkens op assist van Roman Bezus - zette de thuisploeg al vroeg op rozen. En leek hen zegezeker te maken. Van matchwinst en van groepswinst.

Wat volgde, was veeleer gallery play. Hakjes en pasjes die hadden moeten resulteren in meer doelpunten. Leuk om zien, maar vervelend dat er geen doelpunten uit voortkwamen. Zeker omdat Oleksandria na rust een ingedommeld Gent wakker schudde: met een heerlijk afstandsschot van Denis Miroshnichenko - 2-1 - en een gelijkmaker die een minuut nadien werd afgekeurd voor buitenspel. Wolfsburg maakte er ondertussen 1-0 van tegen Saint-Étienne. De galamatch, de groepswinst en het bijhorende statuut van reekshoofd kwamen plots op losse schroeven te staan. Onnodig.

Al tien miljoen gesprokkeld

Maar goed: onnodig mag dan wel vervelend zijn, het leidt niet altijd tot iets slechts. Gent hield stand, enorm bibberend: maar het hield stand. De zege en groepswinst waren binnen, het publiek kon toch nog genieten van een leuke avond. Nog even noteren: midweek, 21u startuur, 5 graden, veel wind en heel veel dansende fans. Je moet het toch maar doen, de vaak bekritiseerde en voor velen bijna verplicht aanvoelende Europa League plezant maken. Of vrie wijs, in ’t Gents. En ook lucratief. Het zijn geen vetpotten, maar als je én de kwalificatiepremies én de winstgelden én de bijdrage op basis van de tienjarenranking optelt, heeft Gent toch al een dikke negen miljoen euro opgehaald. Een totaal dat boven de tien miljoen euro gaat als je een voorzichtige schatting van de market pool - de mediarechten die AA Gent moet delen met Standard - meetelt. Toch geen slecht bedrag. Verder sprokkelen na de winterstop is de volgende stap. Maar liefst niet tegen Cluj.