Cegeka slaat toe via KPN

Het IT-dienstenbedrijf Cegeka, waarvan Gimv minderheidsaandeelhouder is, krijgt er 1.000 medewerkers in Nederland bij door de aankoop van de adviestak van het telecombedrijf KPN.

Cegeka spitst zich toe op clouddiensten, vanuit het geloof dat Europese bedrijven niet al hun IT en data willen toevertrouwen aan Amerikaanse en Chinese bedrijven. Het bedrijf met hoofdkwartier in Hasselt neemt nu KPN Consulting over, waardoor het naar eigen zeggen verdubbelt in Nederland en de Nederlandse markt qua omzet even belangrijk wordt als de Belgische. De Nederlandse markt heeft een groter potentieel.

Cegeka wordt door deze overname één van de grootste IT-serviceproviders. Van de ruim 5.000 medewerkers van Cegeka zijn er, nog los van KPN, 350 actief in Nederland. De adviestak van KPN telt 750 medewerkers en 250 contractors. Cegeka blijft voor KPN in de toekomst de voorkeurspartner.

‘Dit is een belangrijke stap voor Cegeka in onze verdere internationale groei’, zegt ceo Stijn Bijnens. ‘Door deze acquisitie worden onze activiteiten in Nederland even groot als die in België, wat perfect in lijn ligt met onze strategie. Daarnaast is lokale verankering een strategisch middel voor ons om dicht bij onze klanten te staan, met extra aanwezigheid in het noorden en westen van Nederland.’

Cegeka heeft buiten België kantoren in negen andere Europese landen. De DACH-regio – Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland – geldt als een tweede thuismarkt. Vorig jaar bedroeg de groepsomzet 512 miljoen euro. Dit jaar zouden de inkomsten 10 procent hoger liggen.