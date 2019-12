Het einde lonkt voor Kobe Desramaults in Gent: ‘Liefst vertrek ik naar het buitenland’

Zijn Gentse restaurant Chambre Separée zal nog precies een jaar open zijn, kondigt Kobe Desramaults aan. Daarna hoopt hij opnieuw te kunnen beginnen in het buitenland.

Het is geen drama: het was van in het begin bekend dat Chambre Separee, het restaurant van Kobe Desramaults in Gent, maximaal vier jaar zou bestaan. De zaak werd geopend op de benedenverdieping van de Belgacomtoren, die slechts tijdelijk beschikbaar was in afwachting van een grondige renovatie.

‘Die tijdelijkheid trok mij net aan’, zegt Kobe Desramaults aan de telefoon. Het is wel Vlaanderens artistiekste topchef. Als die van koers verandert, beweegt er iets, en woensdag kondigde hij niet alleen aan dat Chambre Separee nog precies een jaar open zal zijn, maar ook dat hij daarna wegtrekt uit Gent, het liefst naar het buitenland, om helemaal opnieuw te kunnen beginnen.

Desramaults houdt zich nu aan die aankondiging, op 12 december 2020 gaan de deuren voor het laatst open. Voor hij naar Gent trok, werkte Desramaults 15 jaar in de familiezaak De Wulf in Dranouter.

Lees dit weekend het interview met Kobe Desramaults in De Standaard.