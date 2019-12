Nestlé verkoopt Häagen-Dasz in de VS

Voedingsmiddelenreus Nestlé verkoopt voor 4 miljard dollar (3,5 miljard euro) zijn Amerikaanse ijsactiviteiten, waaronder de merken Häagen-Dazs en Drumstick, aan zijn eigen vehikel Froneri.

Froneri is een joint venture van Nestlé en R&R Ice Cream, dat op zijn beurt eigendom is van het investeringsfonds PAI. In 2016 bracht de Zwitserse voedingsreus er onder meer zijn Europese roomijsmerken in¬onder.

De rechten buiten de VS op het merk Häagen-Dasz zitten niet in de deal. Die behoren tot de Amerikaanse groep General Mills. Unilever, met onder meer Ben & Jerry’s in portefeuille, is nog steeds afgetekend wereldmarktleider met zo’n 18 procent van de roomijsmarkt in handen.