School van verongelukte jongen in Aalst deelt emotionele boodschap

‘Je was een fiere grote broer, een durver en een doorzetter’, schrijft de basisschool van het Sint-Jozefcollege in Aalst op Facebook. Het zijn slechts enkele van de vele positieve woorden over Celio Ebe Matumbu, de jongen die woensdag om het leven kwam na een ongeluk met een vrachtwagen in Aalst.

Woensdag omstreeks 8 uur ’s ochtends sloeg het noodlot toe aan de parking van zetmeel- en glucoseproducent Tereos Syral in hartje Aalst. Onderweg naar school belandde de elfjarige Celio er onder de wielen van een vrachtwagen die de parking op wilde rijden. Zijn broer en zus konden net op tijd wegspringen, hijzelf overleefde de klap niet.

Zijn school, Basisschool Sint-Jozefcollege, brengt nu hulde aan het jongetje op Facebook. Dat doen ze met een emotionele boodschap en een video vol foto’s.

‘Je moet eens weten wat hier intussen allemaal over jou verteld is. Van “Yo dolle druiven, come to chilly’s” snappen wij niks. Maar jij deed er iedereen om lachen en dat maakte jou zo’n fantastisch kind’, klinkt het onder meer in de brief van de school. ‘Eerst de ander, dan pas jij. Naar nieuwe kinderen op de speelplaats toestappen en zeggen: “Ik wil wel jouw vriend zijn”. Je moet het maar doen, als jongen van 11.’

Rijbewijs vrachtwagenbestuurder ingetrokken

Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval loopt nog, zegt De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De bestuurder van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Hij verklaarde dat hij het kind niet had opgemerkt. Zijn rijbewijs werd woensdag al voor een periode van 15 dagen ingetrokken.

Buurtbewoners klagen al langer over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het bedrijf in het centrum van de stad. Tereos voert een intern onderzoek en overlegt vrijdag met het Aalsterse stadsbestuur. Voorlopig is er een parkeerwachter ingeschakeld om vrachtwagens te begeleiden op de parking, maar het bedrijf wil nog bijkomende maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.