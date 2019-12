Anderlecht aan fans: ‘Als dit een overgangsjaar wordt, so be it’

In een open brief vraagt RSC Anderlecht zijn fans om geduld te hebben. Het bestuur geeft meer uitleg over het project dat vorige zomer gelanceerd werd na de komst van Vincent Kompany en nog veel groeiproblemen kent. ‘We hebben een plan om RSC Anderlecht op drie jaar tijd weer naar de top te brengen.’

Anderlecht startte afgelopen zomer met veel bombarie aan een nieuwe project. Vincent Kompany werd met veel égards binnengehaald als speler-manager. De achterban droomde meteen luidop van nieuwe successen, maar het huidige seizoen is een flop. Anderlecht kampeert op de elfde stek, play-off 1 lijkt een verre droom.

‘Voor deze spelerskern en voor de club zou het een zegen/beloning zijn om dit seizoen Europees voetbal te halen. Daar blijven we vol voor gaan. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it’, klinkt het nu in een opmerkelijke open brief.

In het document wordt het geloof in het huidige project nog maar eens uitgesproken, en zijn de ambities opvallend mild. Naar volgend seizoen toe mikt de club ‘op een plaats in de top 4 en minimum Europees voetbal’. Pas in het seizoen 2021-2022 wil paars-wit de ambitie uitspreken om vol voor de prijzen te gaan.

‘Het doel is dan om met een solide, uitgebalanceerde kern het hele seizoen bovenaan het klassement meedoen met systematisch dominant voetbal. We spelen voor de titel en mikken op het halen van de Champions League. De club moet opnieuw klaar zijn voor duurzaam sportief succes.’