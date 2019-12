Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) zet voetbalcarrière voort bij LA Galaxy

Sacha Kljestan, voormalig middenvelder van RSC Anderlecht, speelt volgend seizoen in de MLS voor Los Angeles Galaxy. De 34-jarige Amerikaan kwam transfervrij over van Orlando City en ondertekende een contract voor een seizoen.

De Amerikaanse veteraan keerde in 2015 terug naar de MLS, na een succesvolle periode in België. Bij New York Red Bulls (2015-2017) scheerde Kljestan hoge toppen. Nadien verdedigde de ex-international (52 caps) de kleuren van Orlando City (2018-2019). Nu gaat hij aan de slag bij LA Galaxy, de club die recent Zlatan Ibrahimovic uitzwaaide.

Voor zijn terugkeer naar de Verenigde Staten speelde Kljestan vijf jaar voor RSC Anderlecht. In België won hij drie landstitels en vier Supercups. Anderlecht had Kljestan in 2010 overgenomen van het Amerikaanse Chivas. In vierenhalf seizoen droeg hij 180 keer het shirt van Anderlecht, scoorde hij 25 doelpunten en gaf hij 21 assists.

Ook in New York kende hij nog wat sportieve successen. De Amerikaan loodste ‘The Metros’ in 2015 en 2016 naar een eerste plek in de Eastern Conference, maar een titel volgde niet. Eind 2016 eindigde hij op de derde plaats in de verkiezing van ‘Beste Speler van het MLS-seizoen’. Het leverde hem ook een selectie in het MLS All-Star Team op. Kljestan schopte het later tot aanvoerder in New York en assistkoning aller tijden van de club. Met 54 stuks onttroonde hij Thierry Henry.

Bij LA Galaxy jaagt de ex-Anderlechtenaar op de titel van assistkoning aller tijden in de MLS. Kljestan zit aan 93 assists in tien seizoenen, dat zijn er negen minder dan recordhouder Jaime Moreno (102).