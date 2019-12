Beerschot zet voet aan grond in Colombia via ex-speler Daniel Cruz

Beerschot gaat samenwerken met de Colombiaanse kampioen América de Cali. Daniel Cruz, die zeven jaar bij Beerschot voetbalde en nu voor het Colombiaanse team werkt, vormt de verbindingspersoon tussen beide teams.

“Via het netwerk van Cruz en América de Cali hebben we nu weer een voet in de Zuid-Amerikaanse voetbalmarkt”, verduidelijkt technisch coördinator Sander Van Praet. “Talenten van ginder moeten weer hun weg vinden naar Beerschot. Maar het gaat verder dan dat. Vertegenwoordigers van Beerschot en de Colombiaanse kampioen zullen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.”

Ook trainer Hernan Losada juicht de overeenkomst toe. “Het is belangrijk dat we ons scoutingnetwerk uitbreiden. In Zuid-Amerika zit veel talent en techniek. Ik ben ook blij dat we de band aanhalen met Daniel Cruz. Hij heeft me destijds opgevangen en geholpen toen ik als jonge Argentijn bij Beerschot belandde.”

Daniel Cruz speelde twee keer bij Beerschot. Foto: Photo News

De ondertussen 38-jarige Cruz voetbalde gedurende twee periode (2003-2005 en 2006-2011) voor Beerschot. In België was hij daarnaast ook korte tijd actief bij Lierse en Waasland-Beveren.