Electrabel moet 2,1 miljard euro meer betalen voor nucleaire opkuis

Electrabel zal de komende jaren een pak meer geld moeten op tafel leggen voor de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het kernafval. Dat komt onder meer omdat de reserves met 2,1 miljard zijn verhoogd tot 13,5 miljard euro.

De verwachting is dat Electrabel volgend jaar al 1,1 miljard euro extra zal moeten storten in het zogenaamde Synatom-fonds. Synatom is het dochterbedrijf van Electrabel dat het geld voor de afbraak en beheer van het nucleair afval van de kerncentrales moet beheren.

Het optrekken van de reserves met 2,1 miljard euro werd vandaag, woensdag, beslist in de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen. Deze commissie moet driejaarlijks bekijken of de aanleg van de reserves nog wel overeenstemt met wat er nodig is om de toekomstige nucleaire opkuis te betalen.

(Dadelijk meer.)