Michel Preud’homme rekent op Emond, Carcela en Mpoku voor doelpunten tegen Arsenal

Standard-coach Michel Preud’homme rekent donderdag voor de clash tegen Arsenal, op de zesde en laatste speeldag in Europa League-groep F, op doelpunten van Renaud Emond. Mehdi Carcela en Paul-José Mpoku, die zich afgelopen speeldag tegen Moeskroen negatief lieten opmerken met rode kaarten, staan de 28-jarige spits bij.

Als Standard Europees wil overwinteren, moet het sowieso een stuntzege pakken tegen Arsenal, dat zelf met een punt altijd geplaatst is voor de zestiende finales. Preud’homme zet Arnaud Bodart in doel, die van links naar rechts Nicolas Gavory, Konstantinos Laifis, Zinho Vanheusden en Collins Fai voor zich krijgt. Selim Amallah moet samen met Gojko Cimirot en Samuel Bastien de strijd op het middenveld winnen. Voorin moeten Carcela, Mpoku en Emond voor het nodige gevaar zorgen.

Bij Arsenal draait het dit seizoen niet echt lekker en coach Unai Emery moest eind november opstappen. Interimmanager Fredrik Ljungberg, die het moet doen zonder enkele geblesseerde spelers, hoopt dat in Luik Alexandre Lacazette voor goals zal zorgen. Achterin dienen de ervaren Sokratis Papastathopoulos en David Luiz de deur op slot te houden. Aubameyang start op de bank.

Standard, momenteel pas derde in de poule met zeven punten, staat op Sclessin met de rug tegen de muur. Als de ploeg uit Luik tegen leider Arsenal (10 ptn) met minstens vijf doelpunten verschil wint (en zo beter doet dan de 4-0 nederlaag in Londen), is de kwalificatie altijd binnen. Anders hangt het af van de andere groepsmatch tussen Eintracht Frankfurt (9 ptn) en het uitgeschakelde Vitoria (2 ptn). De combinatie van een Luikse winst met een Duitse nederlaag plaatst de troepen van Michel Preud’homme. Pakt Frankfurt een punt, moet Standard (voorlopig -2) bij zijn mogelijke zege tegen Arsenal een beter doelsaldo zien te krijgen dan Eintracht (voorlopig -1). Dat is immers doorslaggevend als beide teams met hetzelfde aantal punten eindigen, omdat Standard en Frankfurt elkaar in de onderlinge duels in evenwicht hielden (tweemaal 2-1 winst voor de thuisploeg).

Opstellingen: Standard: Bodart - Gavory, Laifis, Vanheusden, Fai - Mpoku , Cimirot, Amallah, Bastien, Carcela - Emond.

Arsenal: Martinez - Mavropanos, David Luiz, Papastathopoulos - Saka, Guendouzi, Willock, Maitland-Niles - Smith Rowe, Lacazette , Nelson.