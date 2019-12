Leuven, Gent en Brugge sturen brief naar Poolse ambassadeur over ‘LGBT-vrije zones’: ‘Mensenrechten flagrant geschonden’

De steden Leuven, Gent en Brugge zijn onthutst over de Poolse zones waar holebi’s en transgenders niet welkom zijn.

In een gezamenlijke brief roepen de steden, die lid zijn van het internationale Rainbow Cities Network, de Poolse ambassadeur op om een halt toe te roepen aan de zones. Ze bestempelen de evolutie als strijdig met de mensenrechten.

De Gentse schepen van gelijke kansen Astrid De Bruycker stelt dat iedereen zich altijd en overal veilig moet voelen. ‘Als zo dicht bij huis de mensenrechten zo flagrant worden geschonden, kunnen we niet stil blijven.’

De drie steden roepen daarbij andere Europese lokale besturen om op om een brief te sturen naar de Poolse ambassadeur in hun land.

‘De realiteit in onze steden vandaag en morgen is er een van superdiversiteit’, zo staat in het persbericht. ‘Wanneer fundamentele vrijheden en rechten geschonden worden, is het onze plicht om van ons te laten horen.’

Meer dan tachtig Poolse lokale overheden verklaarden zich ‘vrij van LGBT-ideologie’. Die zou de Poolse waarden ondermijnen. In juli deelde het regeringsgezinde blad Gazeta Polska stickers uit met een doorkruiste regenboogvlag en het opschrift ‘LGBT-vrije zone’.

Vanuit de Europese Unie kwam al scherpe kritiek op Polen. In december beslissen de Europarlementsleden of ze een resolutie aannemen over de Poolse anti-LGBT-campagnes.