Dokters bestellen extra huid voor slachtoffers vulkaanuitbarsting

De dodental van de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland loopt op, maar ook de gewonde slachtoffers zijn er erg aan toe. Dokters bestelden zelfs huid in Amerika om de brandwonden te kunnen behandelen.

‘Onze voorraad huid is op dit moment voldoende, maar we zijn op zoek naar extra voorzieningen zodat we de vraag de baas kunnen’, zei dokter Peter Watson van District Health Boards. De dokters anticiperen dat ze 120 m² aan huid nodig zullen hebben om de patiënten met brandwonden te behandelen. Een gemiddelde volwassen persoon heeft 1 à 2 m² aan huid.

Er werd al extra huid besteld bij Amerikaanse huidbanken, ziekenhuizen uit Australië hebben ook al hulp geleverd. Het vraag naar huid piekt, omdat de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting voornamelijk zware brandwonden opliepen.

In vier ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland worden nog 21 patiënten verzorgd. Zestien van hen verkeren in kritieke toestand. Een aantal Australische slachtoffers is per vliegtuig overgebracht naar ziekenhuizen in Sydney. Van de 31 patiënten hebben 27 personen heel ernstige brandwonden. Minsten 71 procent van hun lichamen zijn verbrand. ‘De meerderheid heeft problemen om in te ademen en er is schade aan de longen’, zei Watson. Meer dan twintig gewonden verkeren in kritieke toestand.

Uitbarsting

Het officiële dodental na de vulkaanuitbarsting staat momenteel op acht, nadat twee mensen woensdag aan hun verwondingen overleden in het ziekenhuis. Er zijn nog acht vermisten die achterbleven op White Island, zij zijn naar alle waarschijnlijkheid overleden. De politie van Nieuw-Zeeland is van plan om de lichamen vrijdag te recupereren. Dat kon ze nog niet doen, omdat de vulkaan nog actief is en het daardoor te gevaarlijk was om het eiland te betreden.

De vulkaan van Whakaari (in Maori) of White Island (in Engels), ongeveer vijftig kilometer van de oostkust, is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland. Ieder jaar bezoeken tienduizend toeristen het eiland. Maandag, iets over twee uur ’s middags lokale tijd liep het mis. De vulkaan barstte kortstondig uit. Wellicht kwam daarbij geen lava vrij en gaat het om een stoomexplosie waarbij stukken van de krater werden verpoederd en kilometershoog in de lucht werden gespuwd.