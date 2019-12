De plek waar de elfjarige Celio omkwam, is levensgevaarlijk. Dat burgemeester D’Haese geen extra veiligheidsmaatregelen wil nemen, stuit Luckas Vander Taelen tegen de borst. De industriële belangen zouden niet mogen doorwegen.

In het centrum van Aalst werd woensdag een jongen van 11 door een vrachtwagen verpletterd. Hij was met zijn moeder, broer en zus op weg naar school. De chauffeur was de parking van glucosefabriek Tereos ...