Leuvense moskee behoudt erkenning

Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) plaatst de Al Ihsaan-moskee wel onder verhoogd toezicht.

Volgens Somers is er niet voldoende reden om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in te trekken. Hij trekt dat besluit uit de adviezen die de administratie, de Staatsveiligheid, de Moslimexecutieve en de stad Leuven hem hebben gegeven.

Somers eist wel een ‘meer proactieve en zorgvuldige communicatie’ van de moskee. Volgens hem had de moskee meer transparantie en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. ‘Daarom plaats ik de moskee in afwachting van de oprichting van een bestuurlijke informatiedienst onder verhoogd toezicht’, zegt de minister.

De Al Ihsaan-moskee kwam in opspraak naar aanleiding van twee incidenten. Een hulpimam kwam onder vuur te liggen omdat hij in een preek het symbolisch slaan van een vrouw met een soort houten tandenborstel had verdedigd. Een andere medewerker van de moskee kwam volgens de Staatsveiligheid in beeld wegens salafistische onderwijsactiviteiten.

De eerste man, de hulpimam, die volgens de Staatsveiligheid geen veiligheidsrisico inhoudt, kon na een schorsing door de Moslimexecutieve weer aan de slag, met de belofte om zich aan de Belgische wetten te houden. Met de tweede man, de medewerker, heeft de moskee geen banden meer.

Persoonsverwarring

Er ontstond rond de kwestie nogal wat persoonsverwarring, aangezien niet duidelijk was wie wat had gezegd. Uiteindelijk bleek niet de hulpimam, maar de medewerker, die ook de preken van de hulpimam vertaalde, een probleem te vormen. Somers stelt vast dat de moskee onzorgvuldig en onvolledig communiceerde en eist beterschap.

Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe regelgeving rond de erkenning van geloofsgemeenschappen. Een daarvan is een breder gamma aan mogelijke straffen. Nu kan de minister alleen beslissen om de erkenning al dan niet in te trekken. Daarnaast wil de Vlaamse regering ook een informatiedienst oprichten die de moskeeën van dichterbij opvolgt.