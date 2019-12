Antwerpen plaatst eerste waarschuwingsborden voor snelle fietsers: ‘Pas uw rijgedrag aan’

De Stad Antwerpen heeft de eerste waarschuwingsborden voor snelle (elektrische) fietsen geplaatst. ‘Pas uw rijgedrag aan uw omgeving aan’, luidt het advies.

Op het fietspad tussen de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem staan voortaan borden die mensen aanmanen om niet sneller dan 30 km per uur te rijden. Omdat het fietspad een uitloper van de fietsostrade is, is daar veel fietsverkeer.

‘We willen dat de mensen zich aanpassen aan de snelheid van de andere fietsers op het fietspad’, legt schepen Koen Kennis (N-VA) aan Radio 2 uit. ‘Veel mensen vergeten ook dat fietsers maar zo snel mogen rijden als de auto’s op de weg. In een zone 30 mag je dus ook niet sneller rijden dan 30 km per uur.’

De bedoeling is volgens het kabinet van Kennis om op termijn op meerdere plaatsen waar veel gemengd fietsverkeer is zulke adviserende borden te plaatsen. ‘Die uitrol komt er zeker.’

Gevaar

Dat speed pedelecs op het fietspad mogen, levert bij overdreven snelheid gevaarlijke situaties op. Het stadsbestuur krijgt daar veel opmerkingen over, zegt het kabinet. Het verschil in snelheid met gewone fietsers en voetgangers kan erg groot zijn. De elektrische fietsen halen tot 45 km per uur. Naast snel zijn speed pedelecs ook zwaar en stil. In het centrum van Antwerpen zijn de fietspaden bovendien vaak relatief smal.

Het beleid van de stad is speed pedelecs zo veel mogelijk te beschouwen als fietsen. Veel mensen gebruiken de snelle fietsen in de filegevoelige regio als alternatief voor de auto. In de Belgische wegcode vallen speed pedelecs onder de nieuwe categorie ‘bromfiets klasse P’. Op wegen met een maximaal toegelaten snelheid van 50 km per uur mogen ze op de weg of het fietspad rijden.

Naast de adviserende waarschuwingsborden plant het stadsbestuur momenteel geen andere maatregelen.