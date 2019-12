Club Brugge houdt meer over aan Champions League-campagne dan Genk, Bayern München is grootverdiener

Bayern München was dit seizoen de enige ploeg in de Champions League die het perfecte rapport van achttien punten uit zes groepswedstrijden haalde. De Duitse grootmacht strijkt daardoor het recordbedrag van 74,19 miljoen euro op van de UEFA. KRC Genk (Europese exit) en Club Brugge (naar Europa League) overleefden de poules in de CL niet, maar krijgen respectievelijk 23,906 en 27,922 miljoen.