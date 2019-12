Surfcompetities voor Olympische Spelen in Parijs 2024 vinden 15.000 kilometer verderop plaats

De olympische surfcompetities zullen tijdens de Spelen van 2024 voor de kust van Tahiti plaatsvinden. Dat hebben de organisatoren van de Spelen, die Parijs in 2024 als thuisbasis hebben, donderdag laten weten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet op 8 januari nog zijn goedkeuring geven.

De surfcompetities, waarbij de deelnemers op een shortboard surfen, zullen plaatsvinden in het kustplaatsje Teahupoo, dat gekend is voor zijn krachtige en spectaculaire golven. Telkens 24 mannen en vrouwen verschijnen aan de start.

Tahiti is een eiland in de Stille Zuidzee en behoort tot Frans-Polynesië. Het ligt op 15.000 kilometer van thuisbasis Parijs en er is een tijdsverschil van twaalf uur. De organisatie verkoos Tahiti voor de surfcompetities boven Biarritz, Lacanau en Hossegor-Seignosse-Capbreton in het zuidwesten van Frankrijk en La Torche in Bretagne.

Het organisatiecomité maakte voorts bekend dat vijf ‘urban sports’ in 2024 op de Place de la Concorde zullen plaatsvinden. Het gaat om het skateboarden, de BMX freestyle, de breakdance, het basket 3x3 en het muurklimmen.