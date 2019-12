Seppe Smits grijpt naast finaleplaats snowboarden op wereldbekermanche in Peking

Snowboarder Seppe Smits is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de wereldbekermanche big air in Peking.

Smits werd in de tweede en laatste kwalificatiereeks vijftiende op 24 deelnemers. Na drie runs had hij 82,50 punten achter zijn naam. Alleen de beste vijf per reeks stootten door naar de finale.

De Zweed Sven Thorgren noteerde met 180,50 punten het beste resultaat in de kwalificaties. Smits eindigde op de 31e plaats (op 49).

Bij de vrouwen stond Loranne Smans aan de start. Ook zij raakte in de Chinese hoofdstad niet door de kwalificaties. Met 112 punten eindigde Smans als zestiende (op 26 deelneemsters). Alleen de top acht veroverde een finaleticket. De Japanse Kokomo Murase haalde met 173 punten het hoogste kwalificatieresultaat.