Greenpeace-activisten hebben donderdagochtend het Europagebouw beklommen in Brussel, waar Europese regeringsleiders later vandaag samenkomen. Ze ontrolden grote spandoeken waarop verwoestende vlammen te zien zijn en de boodschap ‘climate emergency’. Vanavond proberen de Europese regeringsleiders het eens te worden over het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050.