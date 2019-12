Amsterdamse muurschildering Keith Haring wordt gerestaureerd

De muurschildering van Keith Haring die vorig jaar werd herontdekt op een muur van een van de depots van het Stedelijk Museum Amsterdam wordt in april in ere hersteld, zo heeft het museum aangekondigd.

De Amerikaanse kunstenaar Keith Haring (1958-1990) had in 1986 een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam en beschilderde toen ook een van de muren van hun depots. Met vijftien bij twaalf meter is het zijn op een na grootste muurschildering in Europa, maar het werk werd acht jaar na zijn creatie verborgen achter aluminium panelen.

Toen de muurschildering vorig jaar opnieuw werd blootgelegd, bleek die nog in redelijke staat te zijn, al was restauratie noodzakelijk voor behoud van het werk in de toekomst, aldus het Stedelijk Museum. De totale kostprijs voor die restauratie bedraagt 180.000 euro, een bedrag dat wordt opgehoest door de Keith Haring Foundation, de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaar Marktkwartier.

Voor de restauratie wordt een internationaal team onder leiding van restauratoren Will Shank en Antonio Rava ingeschakeld. Zij hebben eerder muurschilderingen van Haring gerestaureerd in Parijs en Pisa. De restauratie start vanwege de weersomstandigheden in april 2020 en zal ongeveer zes weken in beslagnemen, aldus nog het museum.

Wie niet wil wachten tot dan om Keith Haring van dichtbij te zien, kan in Bozar in Brussel terecht voor een overzichtstentoonstelling. Tot half april worden daar nog meer dan 85 tekeningen, schilderijen, video’s, collages en documenten van de kunstenaar tentoongesteld.