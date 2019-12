‘The Reflection of Love’ wordt het thema waarrond Tomorrowland zijn editie van 2020 bouwt. Dat heeft het dancefestival bekendgemaakt. Zaterdag start ook de preregistratie om later aan de ticketverkoop te kunnen deelnemen.

Wie de voorbije tien dagen op de verschillende online kanalen van Tomorrowland op zoek ging naar info over de editie 2020 kwam van een kale en vooral donkere reis terug: meer dan een mysterieus zwart vlak was er eigenlijk niet te zien.

Vandaag onthulde het festival een teaser met de bekendmaking van het nieuwe jaarthema dat zal terug te vinden zijn in het decor en de podia. ‘De complete zonsverduistering maakt plaats voor een uniek moment: The Reflection of Love’, zegt Tomorrowland. ‘De intense connectie tussen de People of Tomorrow en de bijzondere vereniging van positieve energie over alle landgrenzen heen, brengt magie en een wereldwijde reflectie van licht.’

Tomorrowland vindt in 2020 opnieuw plaats in recreatiedomein De Schorre in Boom en dat van 17 tot 19 en van 24 tot 26 juli. Vanaf zaterdag kunnen geïnteresseerden zich registreren voor de komende ticketverkoop via hun persoonlijke Tomorrowland-account. De eerste twintig geregistreerden per land krijgen sowieso de kans om tickets te kopen, voor de rest wordt het allicht weer drummen.

De eigenlijke voorverkoop start op 10 en 13 januari voor de omwonenden. De Global Journey reis- en ticketcombinaties worden vanaf 18 januari te koop aangeboden. De Belgische en wereldwijde voorverkoop start op twee verschillende momenten op 25 januari. De eerste namen op de affiche worden allicht opnieuw pas na de start van de voorverkoop bekendgemaakt.