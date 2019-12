Ex-gevangene die terrorist London Bridge overmeesterde: ‘Ik was bereid om te sterven’

Een ex-gevangene die op de London Bridge mee een terrorist overmeesterde, zegt aan de BBC dat hij bereid was om te sterven.

John Crilly, die voor moord was veroordeeld na een uit de hand gelopen inbraak, ging op 29 november op de London Bridge Usman Khan met een brandblusser te lijf. Khan, die in 2012 voor terrorisme veroordeeld was, had net twee mensen doodgestoken en droeg een valse zelfmoordvest.

Toen Crilly een vrouw hoorde schreeuwen op de rehabilitatieconferentie, wist hij dat er iets aan de hand was. Hij ging de trap af en zag Saskia Jones (23) gewond op de grond liggen voor hij Khan gewapend met twee messen in het oog kreeg.

De ex-gevangene riep naar Khan wat hij aan het doen was. ‘Hij zei iets over “iedereen vermoorden” of “jou vermoorden”, iets over mensen vermoorden.’ Hij had niet het gevoel dat de aanvaller bepaalde mensen viseerde.

Dodelijk schot

Meerdere mensen probeerden de messentrekker te overmeesteren en het gevecht verplaatste zich naar de London Bridge. ‘Ik schreeuwde dat hij zijn vest moest laten ontploffen’, vertelt hij. ‘Ik was bereid om mijn leven te geven.’ Volgens Crilly zei Khan dat hij zijn vest pas wou laten ontploffen als de politie er was.

Crilly riep daar naar de politie dat ze de aanvaller moesten neerschieten. ‘Het leek eeuwen voor ze schoten. Overijverig en schietgraag waren ze niet. Ze namen echt hun tijd, tot op het punt waarop ik “schiet hem neer” riep.’

De politie schoot hem dood.

Re-integratie

Crilly was bevriend met het 25-jarige slachtoffer Jack Merritt. Hij was de coördinator van Learning Together, een initiatief dat zich inzet voor de re-integratie van gedetineerden.

Crilly kreeg in 2005 een gevangenisstraf voor moord. Samen met een kompaan had hij ingebroken in het huis van een 71-jarige vrouw. Ze overleed nadat zijn kompaan haar in het gezicht had geslagen.