Nieuwe klap voor Anderlecht: verdediger Philippe Sandler is twee maanden out na knieoperatie

Philippe Sandler is met succes geopereerd aan de linkerknie. De Nederlandse centrale verdediger van RSC Anderlecht moet een tweetal maanden revalideren.

“Na overleg met de medische staf van Manchester City is Philippe Sandler gisteren met succes geopereerd aan de linkerknie. De verdediger zal een tweetal maanden niet inzetbaar zijn”, liet paars-wit woensdagavond weten.

De 22-jarige Sandler wordt dit seizoen door Anderlecht gehuurd van de Citizens. In de eerste competitiewedstrijd zat hij op de bank, maar vervolgens speelde Sandler negen keer op rij. De volgende acht competitieduels was de Nederlander er door blessureleed niet bij. Vorige week kon hij wel 90 minuten opdraven in de bekerwedstrijd tegen Moeskroen (2-3 winst).