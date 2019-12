Spaanse koningin ontdekt Dries Van Noten

De Spaanse koningin Letizia heeft voor het eerst een creatie van de Antwerpse modeontwerper Dries Van Noten gedragen.

Op de uitreiking van een prijs voor journalisten in Madrid verscheen de 47-jarige koningin in een zwarte cocktailjurk met gouden bloemenprint uit de huidige wintercollectie van Van Noten, te koop voor 1.860 euro. Het is de eerste keer dat de Spaanse koningin een ontwerp draagt van Van Noten, wel al langer een favoriet van onze eigen koningin Mathilde en Michelle Obama.

Dries Van Noten verkocht vorig jaar zijn modelabel aan het Spaanse bedrijf Puig. Dat bezit ook andere lievelingsmerken van Letizia (Carolina Herrera, Nina Ricci, Adolfo Dominguez).