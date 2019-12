NBA. Lakers en Bucks verstevigen leidersplaats, uitgerekend Kawhi Leonard is uitblinker tegen Toronto Raptors

De Los Angeles Lakers en de Milwaukee Bucks hebben woensdagavond allebei hun 22e overwinning in de NBA geboekt.

De Lakers haalden het met 87-96 in Orlando. LeBron James was met zijn zesde triple-double van het seizoen (25 punten, 11 rebounds, 10 assists) opnieuw erg belangrijk voor de Californiërs, die nog maar drie keer verloren en comfortabel aan de leiding staan in de Western Conference.

In de Eastern Conference laat Milwaukee voorlopig dezelfde fraaie balans (22 zeges, 3 nederlagen) optekenen. De Bucks wonnen voor eigen publiek met 127-112 van New Orleans. In afwezigheid van sterspeler Giannis Antetokounmpo nam Eric Bledsoe de thuisploeg bij de hand. Hij maakte 29 punten en deelde 6 assists uit.

James Harden tekende voor de beste persoonlijke prestatie van de avond. ‘The Beard’ scoorde liefst 55 punten voor Houston in de uitwedstrijd tegen Cleveland, waarvan twintig in het laatste kwart. De Rockets haalden het met 110-116.

Kampioen Toronto ging voor eigen publiek met 92-112 onderuit tegen de LA Clippers. Bij de bezoekers werd Kawhi Leonard topschutter met 23 punten. De 28-jarige Amerikaan, die in het tussenseizoen de Raptors ruilde voor de Californische zon, kreeg voor de wedstrijd zijn kampioenenring. Toronto eerde zijn ex-speler ook met een video en hij kreeg van het publiek een staande ovatie.