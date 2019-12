Saudi Aramco is de duurste onderneming op de beurs

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco is meer dan 2.000 miljard dollar waard. Kort na de openingsbel van de beurs in Riyad op donderdag werd het aandeel 10 procent hoger gezet, waarmee de grens van 2 biljoen dollar werd doorbroken.

Daarmee heeft de onderneming de waardering waarop kroonprins Mohammed bin Salman bij de aankondiging van de beursplannen rekende.

Saudi Aramco maakte woensdag zijn debuut op de beurs. Het werd in één klap de duurste onderneming op de beurs ooit. Duurder dan bijvoorbeeld techreuzen als Apple en Microsoft. Of Saudi Aramco ooit zal kunnen tippen aan de impact die Amerikaanse technologie­concerns als Apple en Microsoft op de internationale beurzen hebben, valt evenwel sterk te betwijfelen.

Het ziet er immers naar uit dat de handel in Aramco-aandelen een zeer lokale aangelegenheid zal worden. Het staatsoliebedrijf staat alleen op de Saudische beurs Tadawul genoteerd. Voor buitenlandse beleggers was het vooraf al zo goed als onmogelijk om in te schrijven. Ook na de beursgang zal het een onhaalbare kaart blijven om via de Saudische beurs Aramco’s op de kop te ­tikken. De lokale beursautoriteit ­bepaalt immers wie aandelen mag kopen.

Internationale beleggers zullen wel onrechtstreeks kunnen beleggen in Aramco. Enkele grote aanbieders van indexfondsen en ETF-trackers zijn van plan om pakketjes Aramco-aandelen in enkele van hun beleggings­producten onder te brengen. Zo heeft de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley al laten weten dat Aramco vanaf 17 december zal opgenomen zijn in de MSCI Emerging Markets Index. Het Saudische oliebedrijf zou goed zijn voor 0,7 procent van de ­waarde van de index, schat het persagentschap Bloomberg in. Tom Simonts, de senior finan­cieel ­econoom van KBC, gaat ­ervan uit dat beleggers die geld inzetten op de evolutie van de olieprijs via ETF-olietrackers ook mee Aramco inkopen.