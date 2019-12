Bayern München is Kingsley Coman tijdje kwijt met knieblessure

Bayern München zal het een tijd zonder Kingsley Coman moeten stellen. De Franse aanvaller liep woensdagavond in het Champions Leagueduel tegen Tottenham een knieblessure op.

De 23-jarige Coman opende tegen de Spurs na 14 minuten de score maar moest een kwartier later worden vervangen door Thomas Müller. Hij blesseerde zijn linkerknie zonder dat een tegenstander in de buurt was.

Na de wedstrijd, die Bayern met 3-1 won, maakte de Rekordmeister bekend dat Coman een scheurtje in het kapsel van de knie heeft. Hij verrekte ook een pees en liep schade op in het kniegewricht.

Bayern (18 op 18) was net als Tottenham (10 ptn) al zeker van kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League.