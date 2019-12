Napoli biedt ruim 20 miljoen euro voor Sander Berge

Toch is Berge daarom nog niet op weg naar Napoli, alles hangt af van zijn persoonlijke voorkeur.

In de aanloop naar de wedstrijd Napoli-KRC Genk kwamen beide besturen niet alleen samen voor een gezellig middagmaal. De sportief verantwoordelijken van de Italiaanse club bevestigden officieel hun interesse in Sander Berge. Er werd ook al gesproken over concrete transferbedragen, Napoli deed daarbij een bod van ruim 20 miljoen euro.

Toch is Berge daarom nog niet op weg naar Napoli, alles hangt af van zijn persoonlijke voorkeur. Er zijn immers nog meer clubs geïnteresseerd in de Noorse middenvelder, die rustig de tijd wil nemen om de juiste keuze te maken wat betreft zijn toekomst.

De kans dat Berge in januari nog bij KRC Genk voetbalt, wordt in elk geval met de week kleiner.