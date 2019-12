Vertrekken impeachmentartikelen tegen Trump richting Huis van Afgevaardigden?

De juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden beslist donderdag of de aanklachten tegen Donald Trump naar het Huis van Afgevaardigden gaan. Zo komt de 'impeachment' van de Amerikaanse president weer een stap dichter.

In de juridische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden startten woensdag de debatten over de zogenaamde impeachmentartikelen (articles of impeachment) die eerder deze week werden gepubliceerd.

Die bevatten twee aanklachten tegen president Donald Trump. Volgens de commissie heeft Trump zijn macht als president misbruikt door voor eigen gewin druk te zetten op zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Ook zou hij hebben geprobeerd het impeachmentonderzoek te belemmeren.

Tijdens de debatten, die tot donderdag zullen duren, kunnen amendementen worden overwogen. Diezelfde donderdag volgt volgens het persbureau Reuters een stemming die bepaalt of de aanklachten doorgestuurd kunnen worden naar het volledige Huis van Afgevaardigden.

Wat nu?

Als de commissie daarmee instemt, en die kans is groot, zal het door de Democratische partij gedomineerde Huis over de aanklachten debatteren en stemmen. Als minstens 50 procent van het Huis instemt met minstens één van de twee aanklachten, is Trump formeel impeached. Dat betekent dat de aanklacht (of aanklachten) doorgaan naar de Senaat.

In de (overwegend Republikeinse) Senaat zal dan een soort rechtszaak opgestart worden, waarna de senatoren als een jury stemmen over de aanklacht (of aanklachten). Mogelijk zal dat proces al begin januari van start gaan.

Als twee derde van de Senaat er vervolgens voor stemt om Trump te veroordelen, zal hij uit zijn functie worden gezet. Dit zal alleen gebeuren als twintig Republikeinse senatoren stemmen voor de afzetting van Trump, iets wat nog steeds zeer onwaarschijnlijk wordt geacht, zeker in een verkiezingsjaar.