Aalst heeft woensdagavond de heenwedstrijd van de zestiende finales in de CEV Cup volleybal bij de mannen met 0-3 gewonnen op bezoek bij het Nederlandse Doetinchem: 23-25, 20-25 en 20-25.

De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag in het Sportcentrum Schotte in Aalst gespeeld. De winnaar van dit tweeluik speelt in de achtste finales tegen het Kroatische Mladost Zagreb.