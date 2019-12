Weinstein sluit voorlopige deal van 25 miljoen dollar met slachtoffers

Weinstein - die door meer dan tachtig vrouwen van misbruik beschuldigd is - treft via de raad van bestuur van zijn failliete filmstudio een voorlopige schikking van 25 miljoen dollar met tientallen vrouwen. Dat meldt The New York Times.

De schikking kadert in een aantal burgerzaken, aangespannen door vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel misbruik door Weinstein. De deal zou volgens The New York Times inhouden dat de gewezen producer geen schuldbekentenis moet afleggen en zelf niets moet uitbetalen aan zijn slachtoffers. De schikking wordt door de verzekering van zijn failliete filmstudio, de Weinstein Company, betaald.

De gewezen topproducer staat in januari ook nog terecht in een strafzaak. Twee vrouwen beschuldigen hem van verkrachting. De schikking heeft daar geen invloed op. Als hij in de strafzaak veroordeeld wordt, riskeert hij levenslag in de gevangenis te vliegen.

Meer dan dertig actrices en gewezen werknemers van Weinstein zouden via de schikking uitbetaald kunnen worden. Ze beschuldigden Weinstein van feiten als aanranding en verkrachting. De schikking is nog niet helemaal rond. Twee rechters moeten hun handtekening zetten, net als alle betrokken partijen. Weinstein heeft alle aantijgingen van seksuele handelingen zonder toestemming ontkend.