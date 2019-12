15-jarige rijdt na politieachtervolging in op auto’s op pechstrook

Een vijftienjarige Fransman die met een gestolen BMW reed en achtervolgd werd door de politie, is woensdagnamiddag op de E41 Bergen-Doornik in Bury-Roucourt ingereden op drie auto’s die op de pechstrook stilstonden na een ongeval. Er waren verschillende gewonden. De jonge bestuurder van de BMW is opgepakt.

Het eerste ongeval vond woensdag rond 12.45 uur plaats. Een burgerauto van de politie van Doornik stak een vrachtwagen voorbij toen hij langs achter aangereden werd door een eerste voertuig. De politieauto raakte twee keer de middenberm en kwam er tot stilstand. De vrachtwagen, die ook geraakt werd, kwam tot stilstand op het rechterbaanvak. De bestuurder van de auto die was ingereden op de politieauto, en die waarschijnlijk onwel was geworden of in slaap was gesukkeld, stopte op de pechstrook. Een andere autobestuurder schoot te hulp.

Op dat moment kwam de BMW aan die achtervolgd werd door de politie. De auto reed in op het voertuig op de pechstrook. De inzittende daarvan raakte daarbij gewond en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. De autobestuurder die te hulp was gekomen raakte lichtgewond. En een politieagent liep een wervelletsel op.

Door een politieblokkade

De jonge Fransman werd opgepakt. Hij had de auto gestolen in een garage waar hij stage liep. Via het gps-systeem van de auto kon hij gelokaliseerd worden, waarna de politie de achtervolging inzette. Nadat hij verschillende auto’s had aangereden in Péruwelz, reed hij ook nog door een politieblokkade. Nadien reed hij dus op de E42, waar hij inreed op de auto op de pechstrook.

De politie pakte de jongeman op. Hij zal voorgeleid worden voor een jeudrechter. Allicht plaatst die hem in een gesloten jeugdcentrum, alvorens hij naar Frankrijk wordt overgebracht.