Boswachters planten half miljoen bomen en struiken

Er zal de komende maanden heel wat plant-activiteit zijn in de Vlaamse bossen en natuurgebieden. 500.000 boompjes en struiken worden momenteel geleverd en zullen tijdens de winter een plaats krijgen, meldt het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

De plantjes werden na de zomer besteld bij lokale boomkwekers. Ze worden nu geleverd, omdat de periode van eind november tot eind februari ideaal is om nieuwe boompjes te planten. Hun groei stokt dan even, het ideale moment om ze op hun nieuwe plek te planten.

Natuur en Bos verwacht dat er de komende maanden zowat 70 hectare bos zal bijkomen. Op andere plaatsen dienen de nieuwe bomen om bestaand bos te verjongen. En met de struiken worden bosranden verrijkt.

Niet alle geplante bomen zullen er binnen enkele decennia nog staan. De nieuwe bomen zullen concurreren om ruimte en licht, en zullen onderling bepalen welke boom het uiteindelijk haalt.

De boswachters krijgen niet alleen hulp van bosarbeiders, maar vaak ook van scholen of socialetewerkstellingsprojecten om de planten - zomereik en wintereik, winterlinde, hazelaar, haagbeuk - in de grond te steken.

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert in totaal zowat 80.000 hectare bos of natuurgebied.