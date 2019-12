De sociale raad van de UGent heeft voorgesteld dat studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) gedurende vier maanden geschorst wordt. Het advies is niet bindend.

De aanleiding is de omstreden lezing van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, die seksistische uitspraken deed. Dat gebeurde op uitnodiging van het KVHV. Hoeyberghs had het tijdens zijn lezing onder meer over hoe vrouwen 'wel de priviles van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld' willen, 'maar hun benen niet meer willen opendoen'.

Naast vier maanden effectieve schorsing vraagt de sociale raad ook nog drie maanden voorwaardelijke schorsing. Er zou ook 'een retractie' online geplaatst moeten worden op hun website, die minstens gedurende één jaar zichtbaar blijft staan. Eerder kwam het nieuws dat de schorsing al een feit was, maar dat ontkent de UGent. Het gaat om een niet-bindend advies van de sociale raad. De raad van bestuur beslist morgen.

Daarna moet het voltallige bestuur van de vereniging een cursus over seksisme volgen. Die cursus zal georganiseerd worden door de cel gender & diversiteit van de universiteit.

'Luister, schat'

Hoeyberghs zelf blijft achter zijn uitspraken staan. 'Ach, als dat de realiteit is, dan is dat de realiteit', zei hij dinsdag aan VTM, waarna hij een vrouwelijke journaliste nog aansprak met 'luister schat, de realiteit is niet lief hé'. 'Als je daar niet tegen kan, dan heb je misschien geen vader gehad die je heeft geleerd hoe je met de waarheid moet omgaan', besloot de plastisch chirurg.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen Hoeyberghs.‘Zijn uitspraken zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen’, klinkt het bij het instituut, dat meer dan duizend meldingen kreeg.