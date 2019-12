Oppositie over Vlaams klimaatplan: ‘Vlaanderen maakt zich belachelijk’

‘Broddelwerk!’ noemden de linkse oppositie in het Vlaams Parlement het nieuwe energie- en klimaatplan van de Vlaamse regering. Volgens Vlaams Belang heerst dan weer ‘de klimaatlobby’. Jambon verdedigde zijn regering: ‘Dit is de realiteit geweld aandoen.’

Voor de linkse oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA zijn de plannen ruim onvoldoende. Volgens Vlaams Belang gaan de plannen dan weer te ver en loopt minister-president Jan Jambon ‘de klimaatlobby achterna’. Jambon zelf houdt vol dat de Vlaamse plannen ‘ambitieus, haalbaar en betaalbaar’ zijn.

De Vlaamse regering bereikte maandag een akkoord over het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030. Een pakket van 350 maatregelen moet ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2030 32,6 procent minder CO2 uitstoot. Daarmee blijft Vlaanderen onder de Europese doelstelling van 35 procent, al rekent de Vlaamse regering op innovatie om de 32,6 procent nog op te krikken.

Omdat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) momenteel op de klimaatconferentie in Madrid zit, moest minister-president Jan Jambon de plannen verdedigen tegen de kritiek van de oppositie. Die kritiek was niet mals.

‘U stapt uit het klimaatakkoord van Parijs en gooit de handdoek voor 2030’, zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. Hij spreekt van een ‘gemiste kans van formaat’. ‘Uw plan is broddelwerk en hangt met haken en ogen aan elkaar. U bent een onverantwoordelijke bestuurder.’

Volgens SP.A-parlementslid Bruno Tobback maakt Vlaanderen zich ‘belachelijk’. ‘Het is des te pijnlijker op een moment dat de Europese Commissie de doelstelling wil opschroeven naar 50 procent. Vlaanderen maakt zich belachelijk door de ambitie te verlagen’. ‘Nederland wil 1,8 miljoen laadpalen plaatsen tegen 2030. De Vlaamse regering slaagt er niet in één laadpaal te plaatsen voor bussen in Gent. U zou zich moeten schamen’, aldus Tobback.

Voor PVDA-fractieleider Jos D’Haese is het ‘stuitend dat de regering geen ambitieus klimaatplan op tafel kan leggen’. ‘Het plan is niet ambitieus, niet haalbaar en niet betaalbaar en de grote vervuilers blijven buiten schot.’

Vlaams Belang liet een heel andere kritiek op de plannen horen. Volgens Sam Van Rooy ‘holt de Vlaamse regering de klimaatlobby achterna’ en dreigt de Vlaming op te draaien voor de kosten van de plannen. ‘Sterke Jan is een slapjanus die zich laat leiden door de klimaatlobby en niet door de belangen van de Vlaming’, aldus Van Rooy.

Vlaams minister-president Jambon zelf houdt vol dat de Vlaamse plannen wel degelijk ‘ambitieus, haalbaar en betaalbaar’ zijn. ‘Vlaanderen zal groener en gezonder worden met de maatregelen in dit plan zonder dat we vervallen in onhaalbare en onbetaalbare beloftes’, aldus Jambon. De Vlaamse regeringsleider is het niet eens met de kritiek dat zijn regering onvoldoende ambitie toont en achterop hinkt. ‘Beweren dat Vlaanderen zich in de achterhoede bevindt, is de realiteit geweld aandoen. We blijven gaan voor -35 procent en zullen met een open vizier naar innovatieve maatregelen zoeken.’

De Europese Commissie stelde vandaag haar klimaatplannen voor. Wat zijn de belangrijkste elementen uit die Green Deal? U ziet het in de video hieronder.