Elfjarige Celio sterft in centrum Aalst: ‘Hij wou auto-ingenieur worden’

Een vrachtwagen reed woensdag rond acht uur een kind van elf aan in het centrum van Aalst. Celio overleefde het ongeval niet. ‘Hij ging graag naar school, hij wou auto-ingenieur worden’, vertelt zijn vader aan Het Nieuwsblad. De moeder van het slachtoffer is in shock naar het ziekenhuis gebracht.

‘Celio was onderweg naar school met zijn broertje, zijn zusje en zijn mama’, vertelt de nicht van het slachtoffer. ‘De vrachtwagen greep hem, de twee andere kinderen konden nog wegspringen. De mama is helemaal in shock, ze is afgevoerd naar het ziekenhuis.’

‘Celio ging naar school in het Sint-Jozefscollege in Aalst. Hij zat in het zesde leerjaar. Hij was een pienter baasje, heel intelligent. Net daarom hadden ze hem op die school ingeschreven. Het is een school waar je hard moet werken, we waren heel trots dat hij het niveau daar aankon.’ Celio speelde graag voetbal, vertelt zijn nicht. ‘Hij deed dat dolgraag. Het was ook een hele lieve en brave jongen. We gaan hem zo missen.’

De vader van de jongen reageert bijzonder aangeslagen. ‘Hij ging graag naar school, hij wou auto-ingenieur worden’, vertelt Pitshou Matumbu Ebe. ‘Dat zei hij me elke dag.’

Dodehoekongeval

De aanrijding vond volgens het parket in de Alfred Nichelsstraat plaats, ter hoogte van de parking van het bedrijf Tereos. Een verkeersdeskundige moet de omstandigheden nog onderzoeken. De Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat camerabeelden op de plaats van het ongeval onderzocht zullen worden om meer duidelijkheid over de omstandigheden te krijgen. Het bedrijf is ook een intern onderzoek begonnen. ‘Alles zal in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat een dergelijk voorval nooit meer kan gebeuren’, zegt woordvoerster Gerdi De Kimpe van Tereos Starch & Sweeteners Europe.

Celio passeerde Tereos op weg naar school, samen zijn moeder, broer en zus. De vrachtwagenchauffeur die hem aanreed, een 31-jarige man met de Poolse nationaliteit, was in shock. Hij testte negatief op alcohol en drugs.

‘Het geluid van de moeder’

Ooggetuige Lisa Gabriëls schrijft op Facebook: ‘Dingen die ik nooit zal vergeten. Het gegil. De wanhoop van de vrachtwagenchauffeur. De zus die ik in mijn armen hield en dat op haar broertje riep. De woorden ‘ik blijf bij jou’ die uit mijn mond rolden. De woorden ‘alles komt goed’ die ik weg slikte. Het kleine jongetje dat verweesd op de parking stond en een broertje bleek te zijn. De dappere, moedige omstaanders die knielden bij het overleden kind. De vragende blik in de ogen van mijn eigen kinderen. Het geluid van de moeder. Het geluid van de moeder. Het geluid van de moeder. De ambulances die zo lang op zich lieten wachten, al kan het evengoed zijn dat het maar tien minuten duurde.’

Maar er is ook woede bij de vrouw die er elke dag passeert met haar kinderen, en ook altijd zoekt naar de blik van de truckchauffeurs op een van de gevaarlijkste punten van de stad. ‘Ik ben niet de persoon van de grote woorden. Niet de persoon van de wijzende vinger. Maar dit was zo overduidelijk, al jaren, een accident waiting to happen. Dit is niet de schuld van de truckchauffeur. Wel die van stad Aalst. Zet daar een hek rond. Verander de aanrijtijden, zorg dat ze de spits mijden. Verplaats de industriële site in het kloppende hart van mijn stad. Wat dan ook, maar doe er iets aan. Ook al is het nu al te laat.’