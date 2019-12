Hoe het fout liep met het Vlaams Klimaatplan

Het klimaatplan van de Vlaamse regering krijgt bijzonder veel kritiek. Waar ging het mis?

‘Het plan kenmerkt zich niet door ambitie, maar juist door een opvallend gebrek daaraan.’ Dat schreef De Standaard dinsdag in haar redactioneel commentaar over het klimaatplan van de Vlaamse regering. ‘Het plan van de verbroken beloften’, werd het ook genoemd. Waar ging het fout? Columnist Guy Tegenbos en journalist Wim Winckelmans geven hun analyse.

Lees de verslaggeving over het Vlaams Klimaatplan en de column van Guy Tegenbos.

