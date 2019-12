De werknemers van het Amerikaanse vastgoedbedrijf St. John Properties kregen de verrassing van hun leven op het jaarlijkse vakantiefeest. Oprichter Edward St. John verdeelde als dank voor hun bereikte doel 10 miljoen dollar onder zijn personeel. Sommige collega’s kregen zelfs een bonus van 270.000 dollar.

Een pot van 10 miljoen dollar werd verdeeld onder 198 werknemers. De gemiddelde werknemer krijgt elk 50.000 dollar, maar de hoogte van de bonus hangt af van hun aantal jaren in dienst. Tijdens het feest kregen ze een rode envelop met daarin het bedrag van hun bonus. Iedereen was overdonderd bij het openen van de envelop. ‘Ze waren aan het schreeuwen, huilen, lachen en knuffelen.’ En ze stonden vervolgens in een rij om hun baas te bedanken. ‘Het is een investering in onze werknemers. Dit was de beste manier om die 10 miljoen dollar te gebruiken’, besluit Lawrence Maykrantz, president van het bedrijf.