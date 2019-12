Jess Thorup rekent meer dan ooit op Igor Plastun: “Ik zag hem nooit beter voetballen”

Donderdagavond ontvangt AA Gent FC Oleksandria, de Oekraïense debutant in de groepsfase van de Europa League. De heenwedstrijd, die afgewerkt werd in Lviv, eindigde op een 1-1 gelijkspel maar ondertussen zijn de Buffalo’s al zeker van Europees overwinteren. Rest nog de vraag of het team van Jess Thorup uiteindelijk ook de groepswinst op zak kan steken: “We zijn nog ongeslagen en willen absoluut de groepswinst grijpen want het biedt toch flink wat voordelen naar de volgende ronde toe. Het zorgt ook voor wat extra prestige.”

Na de puike resultaten tegen Wolfsburg en Saint-Etienne wil Thorup evenwel niet horen van een duel tegen ‘het lelijke eendje’ in deze groep: “Dit wordt misschien wel de moeilijkste match van allemaal, hoewel Oleksandria misschien niets meer te winnen heeft. Maar ik ken Oekraïners maar al te goed: het zijn harde werkers en geven nooit op. Ze zullen zich ook nog eens willen tonen op het Europees toneel.”

Voor die laatste groepswedstrijd kan AA Gent in elk geval geen beroep doen op Michael Ngadeu, de Kameroense verdediger die in Saint-Etienne met twee gele kaarten werd uitgesloten: “We missen heel wat verdedigers: Ngadeu is geschorst, Van Den Bergh is niet speelgerechtigd, Derijck is geblesseerd, terwijl Bronn nog in de B-kern zit. Ik ben niet bezorgd maar ik ben wel al bezig met Plan B of C indien het worst case scenario realiteit wordt en er iets zou gebeuren met Igor Plastun ofzo.”

Zo nam Thorup alvast Reda Akbib, een 18-jarige centrale verdediger die uitkomt voor de Gentse beloften, op in zijn wedstrijdselectie. Maar allicht krijgt Igor Plastun donderdagavond toch gewoon Michael Lustig aan zijn zijde in het hart van de Gentse defensie: “Ik zag Igor Plastun nooit eerder beter spelen, elke bal in de zestien wordt door hem zonder fout ontzet. Hij zal ook de andere jongens zonder twijfel goed ondersteunen.”

“Ik heb echter vertrouwen in al mijn spelers. Zo ben ik ook heel opgezet met de mentaliteit van mijn spelers. Er is altijd gevaar op onderschatting maar ik heb veel tijd geïnvesteerd om onze spelers er van te overtuigen dat ze voluit voor groepswinst moeten gaan. We kennen het belang van dit duel: niet louter prestige maar het is ook belangrijk voor de toekomst van de club. Ik hoop wel dat onze fans geduldig blijven want we zullen hen niet zo makkelijk kunnen verslaan. We zullen opnieuw hun steun kunnen gebruiken.”