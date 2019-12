De Europese Commissie van Ursula von der Leyen stelde woensdag in het Europees Parlement de Green Deal voor. 'De hele Europese Unie zal hierbij betrokken worden. Geen enkel land mag achterblijven. Het volledige continent moet gemobiliseerd worden.'

'Twee weken geleden beloofde ik dit parlement dat mijn Commissie geen tijd zou verliezen. En kijk, we staan hier nu al voor u met ons voorstel voor een Europese green deal', stak Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag van wal. 'Onmiddellijk na mijn benoeming heb ik klimaatactie centraal gesteld in mijn programma. De ideeën voor dat groene Europese pact stellen we vandaag voor. Dit is natuurlijk niet het eindpunt, maar pas het begin van een gezamenlijk traject.'

Von der Leyen kondigde meteen aan dat haar commissie in 2021 een eerste Europese klimaatwet wil laten aannemen door het Europees Parlement. 'Die wet zal het begin zijn van de, weliswaar lange en hobbelige, weg richting klimaatneutraliteit. We zijn echter vastberaden dat we willen slagen en bovendien niemand zullen achterlaten. We willen zo ambitieus mogelijk zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch blijven.'

Von der Leyen: 'Zeventig jaar geleden hebben de Europeanen samen geïnvesteerd in kolen en staal. Nu willen we investeren in algoritmes en groene energie. Wat we consumeren, moeten we afstemmen op de draagkracht van onze planeet. Dat wordt de kern van onze Europese green deal. Die omschakeling is natuurlijk niet mogelijk van de ene dag op de andere, maar uiteindelijk zullen we daardoor wel meer jobs en schonere steden krijgen. Door publiek en privaat geld samen te brengen, en iedereen in Europa deel te laten uitmaken van deze verandering, zullen we hierin slagen.'

Duur plan

Von der Leyen oogste applaus van de leden van het Europees Parlement toen ze zei dat niets doen uiteindelijk veel duurder zou zijn dan de kostprijs van haar green deal. 'Er wordt gezegd dat dit een duur plan is. Maar overstromingen kosten ons nu al vijf miljard euro per jaar. De droogtes kosten onze landbouwers tien miljard euro per jaar.'

De Groene fractie zei in een eerste reactie 'verheugd' te zijn dat Von der Leyen van de aanpak van de klimaatcrisis haar eerste aandachtspunt maakte. 'Het is nu al twee voor twaalf, dus er moet snel actie genomen worden', zei Philippe Lamberts (Ecolo), fractieleider van de Groenen. 'Al mag dit plan niet leiden tot een verdere deregulering van de economie. Integendeel, een halve eeuw geleden waarschuwde de Club van Rome ons al voor ongebreidelde eoconomische groei.'

Johan Van Overtveldt (N-VA), die namens de Europese Conservatieven en Hervormers het woord voerde, zei dan weer dat

Wat is de Green Deal van de Europese Commissie juist? En wat zijn de belangrijkste elementen? U ziet het in de video hieronder.