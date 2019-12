In Antwerpen wordt de arrestatie-eenheid van de lokale politie uitgebouwd met een zwaarbewapend ‘emergency response team’ dat op de motor patrouilleert.

Het ERT-M zal voor het eerst worden ingezet tijdens de komende drukke eindejaarsperiode en later allicht ook bij evenementen zoals de Ten Miles. Een team bestaat telkens uit twee agenten die samen op een motor zitten. Het Antwerpse politiekorps kocht vier motor’s aan die daarvoor geschikt zijn.

‘De aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg vorig jaar heeft ons geleerd dat responsteams zo dynamisch mogelijk moeten zijn’, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). ‘Een motor kan in een middeleeuwse binnenstad zoals de onze en met de verkeersdrukte die we hier vaak hebben, sneller ter plaatse zijn dan een gewoon snelleresponsteam en is wendbaarder.’

De Antwerpse politie beschrijft het nieuwe team als ‘de voorhoede van de snelleresponsteams’ bij evenementen waarbij om veiligheidsredenen zones worden afgesloten met versperringen voor voertuigen, zoals een kerstmarkt.

Net als het snelle-responsteam (SRT) is een ERT-M uitgerust met onder meer een lang vuurwapen, een stroomstootwapen en een standaard vuurwapen. De agenten dragen een grijs-zwart politie-uniform en zijn op die manier herkenbaarder dan het SRT, wat een ontradend effect zou moeten hebben op wie slechte bedoelingen heeft.

Drie leden van de nieuwe eenheid kregen een speciale opleiding bij de politie van Singapore en organiseerden vervolgens zelf als instructeur tactische trainingen voor de overige teamleden.