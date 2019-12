Thermae Palace Oostende tegen 2024 opgeknapt

Het Thermae Palace in Oostende zal tegen 2024 worden opgeknapt. Dat maakten burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA) bekend.

Voor de renovatie gaat de stad een projectvennootschap aan met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en Restotel NV, de uitbater van het hotel. In het voorjaar van 2021 zouden de werken moeten starten.

De stad Oostende zal samen met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en Restotel NV het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen renoveren tegen 2024. De exploitatie zal daarna worden voortgezet door Restotel NV, dat nog tot 2036 een huurcontract heeft lopen.

Residenties

Voor de renovatie richten de partijen een projectvennootschap op. ‘Dat was nodig omdat het zo’n grote investering betreft. Momenteel wordt de kostprijs op zo’n 70 miljoen euro geschat en dat kan de stad alleen niet dragen’, aldus eerste schepen Björn Anseeuw. Wie na de renovatie eigenaar wordt, is nog niet beslist.

Nu kan worden gestart met het uitwerken van de architectuur voor het gebouw en het businessplan voor de uitbating. Het is wel al zeker dat er naast het hotel ook een residentiële functie zal komen in het gebouw. PMV stelde vast dat het project anders niet rendabel is.

Binnen anderhalf jaar moeten de werken starten. In 2024 zouden het Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen dan opgeknapt moeten zijn.