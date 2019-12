Jeff Hoeyberghs aangeklaagd door Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt zich burgerlijke partij tegen Jeff Hoeyberghs. ‘ Zijn uitspraken zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen’, klinkt het. Meer dan duizend meldingen kreeg het instituut gisteren na de seksistische opmerkingen van de plastisch chirurg.

De organisatie is blij met zoveel meldingen op één dag, ‘want het is een duidelijk signaal dat dit soort uitspraken niet meer getolereerd worden in onze samenleving’, zegt ajdunct-directeur Liesbet Stevens.

‘Natuurlijk gaat het om meer dan het uiten van een controversiële mening. Als je vrouwen lui en dom noemt, verlaag je de drempel om hen te discrimineren. Als je stelt dat ze hun benen moeten opendoen, verlaag je de drempel om hen te verkrachten. De misogyne en denigrerende uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot haat tegen vrouwen, en dragen zo zelfs bij tot een klimaat van discriminatie en geweld jegens vrouwen.’ En daarom is het de opdracht van het Instituut om in de grijpen, klinkt het. Het Instituut trekt naar de rechtbank en vraagt de feiten te onderzoeken in het licht van de schending van de Gender- en Seksismewet.

Seksisme

Uit een filmpje blijkt dat de lezing van Jeff Hoeyberghs in een auditorium aan de UGent vorige week woensdag bulkt van seksisme. De bekende chirurg maakte ook bedenkelijke opmerkingen over de klimaatproblematiek. Over de inwoners van Kiribati, het eerste land dat door de klimaatverandering dreigt te verdwijnen, zegt hij bijvoorbeeld: ‘Als die lummels te mottig zijn om hun hut 100 meter hoger op de berg te verzetten: dat ze verzuipen.’ Wat op luid gelach en applaus van de zaal werd onthaald.