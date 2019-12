Bert van Marwijk, die Oranje naar WK-finale leidde, denkt aan afscheid: “De kans dat ik nog wat ga doen, is heel erg klein”

Bert van Marwijk verwacht niet dat hij nog terugkeert als coach in het voetbal. Dat heeft de Nederlander gezegd in een interview met VTBL. “Ik vind het moeilijk om te zeggen: ik stop. Dat is zo definitief”, klinkt het. “Maar de kans dat ik nog wat ga doen is heel erg klein.”

Vorige week werd Van Marwijk ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat kwam voor hem onverwacht. Hij was daar sinds maart actief.

De 67-jarige trainer was van 2015 tot en met 2017 bondscoach van Saudi-Arabië. Met dat land plaatste hij zich voor het WK van 2018 in Rusland. Op het WK had hij niet de leiding over Saudi-Arabië, maar had hij het Australische team onder zijn hoede. Hij was op de achtergrond ook werkzaam als adviseur bij PSV, waar zijn schoonzoon Mark van Bommel trainer is.

Van 2008 tot 2012 was Van Marwijk bondscoach van Oranje. Op het WK van 2010 eindigde hij met het Nederlandse elftal als tweede.

Van Marwijk was in het verleden clubtrainer bij onder meer Feyenoord (2000-2004 en 2007-2008), Borussia Dortmund (2004-2006) en Hamburg (2013-2014). Als speler kwam hij uit voor onder meer Go Ahead Eagles, MVV en in België bij FC Assent.