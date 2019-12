Iconische jurk van prinses Diana dan toch verkocht

De diepblauwe, fluwelen jurk die prinses Diana in 1985 droeg voor een galadiner in het Witte Huis, is dan toch verkocht.

Met blozende wangen aanvaardde prinses Diana op 9 november 1985 de uitnodiging van John Travolta, de bekende acteur uit onder meer Grease, om met hem te dansen op een galadiner in het Witte Huis. De foto’s van die dans gingen de wereld rond en de jurk die ze daarbij droeg, werd iconisch.

Bij Kerry Taylor Auctions in Londen hoopten ze dan ook dat het ontwerp van designer Victor Edelstein zo’n 410.000 euro zou opbrengen. Maar zo vlot verliep het helemaal niet. Het stuk raakte aanvankelijk niet verkocht omdat het maandag op de veiling de startprijs van 237.000 euro (200.000 pond) niet haalde.

Na de veiling werd de jurk alsnog verkocht. Historic Royal Palaces, een vereniging die zich inzet voor het behoud van de onbewoonde koninklijke residenties in het Verenigd Koninkrijk, legde volgens Britse media 313.000 euro (264.000 pond) neer voor de jurk. Volgens het veilinghuis gaat het om een bod van 261.000 euro (220.000 pond).

‘We zijn trots dat we de jurk aan onze collectie kunnen toevoegen en dat meer dan twintig jaar nadat het Kensington Palace had verlaten’, reageert Eleri Lynn, curator bij Historic Royal Palaces. ‘Niet alleen is de “Travolta” jurk een fantastisch voorbeeld van verfijnde couture, het representeert ook een sleutelmoment in de koninklijke mode in de twintigste eeuw.’

Twee andere creaties die de prinses ooit had gedragen van respectievelijk ontwerpers Katherine Cusack en Catherine Walker veranderden wel tijdens de veiling van eigenaar voor de sommen van 57.000 en 33.000 euro.