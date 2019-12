Aung San Suu Kyi noemt genocideklacht ‘misleidend’

Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi, het de facto staatshoofd van Myanmar, heeft woensdag de genocideklacht tegen haar land ‘onvolledig en misleidend’ genoemd. Dat deed ze voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waar Myanmar zich momenteel moet verantwoorden voor vermeende volkerenmoord tegen de Rohingya-minderheid.

Het was Gambia dat een klacht had ingediend bij het Internationaal Gerechtshof. Volgens het West-Afrikaanse moslimland was de verdrijving van de Rohingya-minderheid uit Myanmar een volkerenmoord, wat een inbreuk op de Genocideconventie uit 1948 zou zijn.

Suu Kyi, die de verdediging van Myanmar zelf leidt, gaf woensdag toe dat het leger in bepaalde gevallen inderdaad ‘disproportioneel’ zou hebben opgetreden. Ze voegde daar echter meteen aan toe dat het ‘conflict’ met de Rohingya in de westelijke provincie Rakhine, die heel wat bodemschatten bezit, ‘erg complex en niet makkelijk te doorgronden’ is.

‘Gambia heeft in zijn genocideklacht een onvolledig en misleidend beeld geschetst van de feitelijke situatie in Rakhine’, besloot Suu Kyi.

Overbevolkte vluchtelingenkampen

Sinds het leger van Myanmar in Augustus 2017 is begonnen met aanvallen tegen leden van de etnische Rohingya-minderheid in Rakhine, zijn al meer dan 730.000 mensen het gebied ontvlucht. De meesten van hen kwamen terecht in overbevolkte vluchtelingenkampen in Bangladesh, waar ze in vaak erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven.

Myanmar houdt vol dat de militaire operaties geen volkerenmoord of etnische zuiveringen zijn, maar een legitiem antwoord op ‘terroristische aanvallen’.

Zware bewijslast

Tijdens de drie zittingsdagen die voor deze week op de rol staan, zullen rechters zich buigen over het verzoek van Gambia om allereerst ‘voorwaardelijke maatregelen’ te treffen tegen Myanmar. Die moeten de Rohingya beschermen, tot over de zaak ten gronde een oordeel is geveld.

Een missie van de Verenigde Naties stelde eerder al vast dat de militaire campagnes tegen de Rohingya een ‘poging tot volkerenmoord’ waren. Het is echter de vraag of die ook daadwerkelijk zullen worden bestempeld als een genocide. Voor dat zou gebeuren, moet heel wat bewijslast worden geleverd. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn slechts drie conflicten erkend als genocide: de volkerenmoorden in Cambodja eind de jaren zeventig, de burgeroorlog in Rwanda (1994) en de etnische zuiveringen in Srebrenica (1995).